RADAR BOGOR - Nama Al Zahra Khairun Nisa, ikut mencuri perhatian di tengah gemilangnya perjuangan kontingen Kabupaten Bogor, pada Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) XV Jawa Barat 2026.

Mahasiswa Program Studi Bisnis Digital pada Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor tersebut, sukses mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga anggar kursi roda, sekaligus menambah deretan prestasi atlet Kabupaten Bogor.

Keberhasilan Al Zahra menjadi salah satu kabar membanggakan dari arena Peparda XV Jawa Barat.

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Bukan hanya membawa nama daerah, prestasi tersebut juga menjadi kebanggaan bagi lingkungan akademik ITB Vinus Bogor.

Wakil Rektor III ITB Vinus, Rizki Riyanto mengungkapkan, rasa bangganya atas pencapaian yang diraih Al Zahra.

Advertisement Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu mengukir prestasi melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah.

"Prestasi ini memotivasi mahasiswa lainnya," ucap Rizki.

Kabupaten Bogor Koleksi 30 Medali Emas

Perjuangan Al Zahra menjadi bagian dari pencapaian besar kontingen Kabupaten Bogor, pada pertandingan Senin 23 November 2026.

Berdasarkan rekapitulasi perolehan medali sementara, Kabupaten Bogor berhasil mengumpulkan 60 emas, 21 perak, dan 7 perunggu..

Raihan ini berasal dari sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan, mulai dari atletik, renang, panahan, balap sepeda, bowling, anggar kursi roda, tenis kursi roda hingga tenis meja.