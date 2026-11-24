RADAR BOGOR – Mauricio Pochettino langsung mencatat sejarah buruk dalam debutnya sebagai manajer Manchester United.

Kekalahan telak 0-4 dari Liverpool membuat Mauricio Pochettino menyamai rekor debut terburuk manajer Manchester United yang sudah bertahan selama 100 tahun.

Mauricio Pochettino menjalani pertandingan pertamanya sebagai juru taktik Manchester United saat bertandang ke markas Liverpool dalam lanjutan kompetisi, Minggu, 22 November 2026 malam WIB.

Advertisement Baca Juga: Semarakkan Milad Muhammadiyah, PCM Jasinga Bogor Giatkan Lomba Panahan

Alih-alih memulai era baru dengan hasil positif, Pochettino justru harus menyaksikan timnya dihancurkan Liverpool empat gol tanpa balas di Anfield.

Situasi MU sudah memburuk sejak awal pertandingan.

Advertisement Leny Yoro mendapat kartu merah pada menit kedelapan sehingga Manchester United harus bermain dengan 10 pemain.

Dua menit berselang, Liverpool langsung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk membuka keunggulan. The Reds kemudian menambah gol pada menit ke-13 dan membuat MU semakin kesulitan mengembangkan permainan.

Empat Gol Bersarang, MU Tak Berkutik

Liverpool terus menguasai jalannya pertandingan. Dominasi tuan rumah berlanjut hingga babak kedua dengan dua gol tambahan yang memastikan kemenangan 4-0.

Manchester United bahkan beruntung tidak kebobolan lebih banyak. Liverpool mampu menciptakan sejumlah peluang, meski beberapa kesempatan gagal dikonversi menjadi gol.

Hasil tersebut membuat debut Pochettino menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah Manchester United.