RADAR BOGOR - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pelatih Timnas Indonesia John Herdman lebih agresif mencari pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda.

Langkah ini dinilai Erick Thohir penting mengingat Timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan pemain di sejumlah posisi.

Erick Thohir ingin memiliki kedalaman skuad Timnas Indonesia yang lebih merata sebelum menghadapi berbagai agenda internasional sepanjang 2027, terutama Kualifikasi Piala Dunia 2030.

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Agenda terdekat Timnas Indonesia adalah FIFA Matchday pada Maret dan Juni 2027. Setelah itu, skuad Garuda dijadwalkan memulai perjuangan di Kualifikasi Piala Dunia 2030 yang rencananya bergulir mulai September 2027.

Erick berharap John Herdman tidak hanya memantau pemain yang berkarier di dalam negeri, tetapi juga aktif mencari potensi pemain di luar negeri.

Advertisement "Saya minta Coach (John Herdman) juga untuk melakukan agresivitas melihat lagi potensi-potensi pemain di dalam negeri dan di luar negeri mumpung persiapan FIFA Matchday bulan Maret masih cukup lama," kata Erick Thohir kepada wartawan, Minggu, 22 November 2026.

Menurut Erick, agenda FIFA Matchday pada Maret 2027 harus dipersiapkan dengan lebih matang. Ia berharap pertandingan uji coba Timnas Indonesia tidak kembali mengalami kendala seperti yang terjadi pada jeda internasional November 2026.

Sebelumnya, rencana pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Yordania dan Kuwait pada November batal terlaksana karena sejumlah kendala.

Padahal, pertandingan internasional menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki peringkat FIFA sebelum memasuki persaingan kualifikasi Piala Dunia.

"Dan memang ini yang kita harus pastikan tidak seperti kendala yang kemarin di bulan November ketika sudah jadwalnya fix ternyata satu dan lain hal tidak bisa terlaksana," ujar Erick.