RADAR BOGOR – Jaecoo J7 SHS-P ARDIS Black Edition membuktikan bahwa SUV berpenampilan premium tidak hanya dirancang untuk melaju di jalanan perkotaan.

Mobil terbaru ini memperlihatkan kemampuan melibas medan offroad berlumpur setelah diguyur hujan dalam pengujian ekstrem yang diulas melalui kanal YouTube Jejelogy.

Pengujian tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi penggerak pintar yang disematkan pada Jaecoo J7 bekerja ketika menghadapi permukaan tanah licin dan berbagai rintangan.

Advertisement Kehadirannya sekaligus meneruskan reputasi teknologi ARDIS yang sebelumnya menjadi perhatian melalui sang kakak, Jaecoo J8 ARDIS, termasuk kiprahnya di ajang kejuaraan reli.

Kini, teknologi tersebut dibawa ke Jaecoo J7 untuk memberikan perpaduan kemampuan berkendara yang menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus menghadapi medan yang lebih berat.

Jaecoo J7 Black Edition Tampil Serba Hitam dengan Teknologi AWD

Advertisement Dari segi tampilan, Jaecoo J7 SHS-P ARDIS Black Edition menawarkan karakter berbeda melalui penggunaan warna hitam yang menyelimuti hampir seluruh bagian bodi, termasuk velg.

Sentuhan tersebut membuat penampilan SUV ini terlihat lebih agresif dan berkarakter.

Namun, keunggulan utamanya bukan hanya terletak pada desain. Mobil ini sudah dilengkapi All-Road Drive Intelligent System (ARDIS), sebuah teknologi penggerak semua roda atau All-Wheel Drive (AWD) yang dikendalikan secara elektronik.

ARDIS mampu mengatur penyaluran tenaga ke setiap roda sesuai kondisi permukaan jalan.

Sistem ini tidak membagi tenaga secara tetap, melainkan menyesuaikan distribusinya berdasarkan kebutuhan traksi kendaraan.