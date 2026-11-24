RADAR BOGOR – Manchester City mendapat suntikan kekuatan menjelang pertandingan penting menghadapi Napoli pada lanjutan Liga Champions, Rabu 25 November 2026 pukul 03.00 WIB.

Gelandang asal Portugal, Matheus Nunes, dipastikan kembali tersedia setelah pulih dari masalah pada pergelangan kaki yang membuatnya absen dalam laga terakhir Manchester City melawan Fulham.

Kabar tersebut disampaikan pelatih Manchester City, Enzo Maresca, dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Advertisement Kondisi Nunes disebut sudah membaik sehingga pemain tersebut berpeluang kembali masuk dalam pilihan skuad The Citizens.

Kembalinya Nunes menjadi tambahan tenaga bagi Manchester City yang tengah berupaya menjaga posisi di klasemen Liga Champions.

Selain itu, tim juga membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki performa setelah melewati periode kurang memuaskan di kompetisi domestik.

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Matheus Nunes Pulih, Antoine Semenyo Masih Absen

Maresca menjelaskan bahwa Matheus Nunes telah kembali mengikuti latihan dan kini siap dipertimbangkan untuk pertandingan melawan Napoli.

Di sisi lain, Manchester City masih belum bisa diperkuat Antoine Semenyo. Pemain tersebut masih menjalani proses pemulihan cedera dan diperkirakan harus menepi selama beberapa pekan.

"Matheus sudah kembali. Satu-satunya pemain yang masih absen adalah Antoine," ujar Maresca.

Meski sudah mendapat tambahan kekuatan melalui kembalinya Nunes, Maresca belum menentukan secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan.