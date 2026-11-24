RADAR BOGOR – Paris Saint-Germain (PSG) mendapat angin segar menjelang duel melawan AS Roma di UEFA Champions League (UCL) Kamis 26 November 2026 pukul 03.00 WIB..

Ousmane Dembele berpeluang kembali menjadi starter PSG setelah cukup lama menepi akibat cedera hamstring. Kembalinya winger asal Prancis itu jadi kabar penting bagi Luis Enrique.

Pasalnya, PSG tengah menghadapi krisis pemain di lini serang setelah Khvicha Kvaratskhelia dan Désiré Doué dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera anterior cruciate ligament (ACL).

Advertisement Dikutip dari Goal.com, Dembélé diproyeksikan mengisi starting XI PSG. Ia terakhir kali menjadi starter ketika PSG bertemu Barcelona pada 20 Oktober lalu.

Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan PSG 4-2 tersebut, Dembélé harus meninggalkan lapangan pada menit ke-20 akibat cedera.

Sejak saat itu, ia belum kembali tampil sebagai starter dan menjalani proses pemulihan.

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Sinyal positif mulai terlihat ketika Dembélé kembali merumput saat PSG menghadapi Nice di Ligue 1, Sabtu lalu.

Ia masuk pada menit ke-61 dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-2 bagi PSG.

Penampilan singkat itu menjadi langkah penting bagi Dembélé untuk kembali mendapatkan kebugaran dan kepercayaan dari tim pelatih.

Kini, Luis Enrique berpeluang mengandalkannya sejak menit pertama saat menghadapi Roma di UCL.