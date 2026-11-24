RADAR BOGOR – Padatnya agenda sepak bola internasional yang menanti Timnas Indonesia pada 2027 membuat PSSI mulai menyusun strategi baru di sektor kepelatihan.

Salah satu rencana yang tengah dibahas adalah menghadirkan pelatih khusus untuk Timnas U-23 agar persiapan menuju SEA Games 2027 berjalan lebih maksimal.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa federasi sedang mempertimbangkan penambahan pelatih pendamping untuk kelompok usia tersebut.

Advertisement Langkah ini diperlukan agar John Herdman dapat lebih berkonsentrasi menangani Timnas senior yang juga memiliki sejumlah agenda penting tahun depan.

Menurut Erick, kalender kompetisi 2027 akan menjadi tantangan tersendiri bagi sepak bola Indonesia.

Sebab, beberapa kelompok usia Timnas harus mempersiapkan diri menghadapi turnamen besar dalam rentang waktu yang berdekatan.

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Pembahasan mengenai kebutuhan pelatih tambahan itu pun telah dilakukan bersama Badan Tim Nasional (BTN).

PSSI menilai pembagian tanggung jawab kepelatihan perlu dipersiapkan sejak awal supaya setiap tim mendapatkan perhatian dan program latihan yang sesuai dengan target masing-masing.

"Kita sudah berdiskusi dengan Badan Tim Nasional, kita akan menyiapkan coach pendamping di U-23. Karena tidak mungkin tahun depan itu U-17 kita masuk Piala Asia, U-20 masuk Piala Asia, senior masuk Piala Asia, U-23-nya persiapan SEA Games," ujar Erick Thohir.

Tahun 2027 Jadi Periode Padat bagi Timnas Indonesia

Banyaknya agenda yang harus dihadapi membuat PSSI perlu mengatur strategi agar persiapan setiap kelompok Timnas tidak berbenturan.