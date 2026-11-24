RADAR BOGOR – Membangun kebiasaan olahraga lari tidak cukup hanya bermodalkan niat. Konsistensi, persiapan yang tepat, serta peningkatan kemampuan secara bertahap menjadi hal penting agar aktivitas tersebut bisa dijalani dalam jangka panjang.

Pesan itu mengemuka dalam talk show bertajuk Fitness, Wellness and Longevity yang digelar komunitas Sentul Runners di The Alana Hotel Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jumat 20 November 2026.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah Sentul Runners untuk memperluas budaya olahraga lari di tengah masyarakat.

Advertisement Selain mempertemukan para anggota komunitas, acara ini juga dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman, khususnya bagi mereka yang baru mulai menekuni olahraga lari.

Tiga narasumber yang memiliki pengalaman di dunia lari dihadirkan dalam kegiatan tersebut, yakni Dina Rubiana, Novi Ambar, dan Radityo Wahyu.

Mereka membagikan kisah perjalanan, pengalaman berlari, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan untuk membangun kebiasaan olahraga secara konsisten.

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Penyelenggara dari Sentul Runners, Kevin Kumala, menjelaskan bahwa talk show tersebut dirancang untuk memberikan pengetahuan sekaligus dorongan semangat bagi pelari pemula.

Ia berharap pengalaman ketiga pembicara dapat menjadi referensi bagi peserta dalam memahami tahapan mengembangkan kemampuan berlari. Mulai dari menjaga konsistensi latihan hingga mempersiapkan diri dengan baik.

"Kami ingin memberikan motivasi dan inspirasi kepada pelari pemula. Ketiga narasumber ini memiliki jam terbang tinggi dan pengalaman yang sangat menarik untuk dibagikan," ujar Kevin.

Kevin menambahkan, peserta berkesempatan memperoleh pembelajaran langsung dari para pelari yang telah lebih dahulu menjalani olahraga tersebut.