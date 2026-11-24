RADAR BOGOR - Persib Bandung sudah memastikan diri lolos ke Babak 16 Besar AFC Champions League Two (ACL Two) tahun 2026/2027 dengan menjadi pemuncak klasemen sementara Grup E.

Kendati demikian, pelatih Persib, Igor Tolic memastikan anak asuhnya akan tampil maksimal kala menjamu FC Seoul pada Rabu, 25 November 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih asal Kroasia itu juga mengatakan bahwa ia menaruh rasa hormat kepada FC Seoul yang akan tempil dengan pemain terbaik mereka, mengingat tim asal Korea ini masih memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar.

Di sisi lain, Tolic menegaskan bahwa ia dan anak asuhnya tidak memiliki beban yang besar dalam pertandingan tersebut, mengingat menang atau kalah Maung Bandung akan tetap lolos ke babak berikutnya.

"Saya pikir ketika dalam susunan pemain penuh, mereka adalah tim terbaik di grup ini," ucap Igor Tolic, dikutip dari laman resmi persib.co.id, Selasa, 23 November 2026.

Advertisement "Mereka masih berjuang untuk lolos dari fase grup, sementara kami sudah memastikannya, jadi kami tidak memiliki tekanan apa pun besok selain bermain sepak bola yang bagus. Dan mari kita lihat apa yang terjadi pada akhirnya," sambungnya.

Meski begitu, Igor ingin memastikan para pemainnya bermain dengan baik di atas lapangan, mengingat Maung Bandung mempunyai target ingin keluar sebagai juara grup.

Laga melawan FC Seoul ini merupakah pertandingan ketiga dalam rentang satu minggu yang harus dihadapi Pangeran Biru. Kendati demikian, Tolic menegaskan hal itu tidak menjadi penghalang untuk mereka tampil apik dalam laga besok.

Ia yakin akan memberikan hasil positif terlebih untuk para Bobotoh yang hadir besok ke Stadion GBLA untuk menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga.

"Meskipun kami bermain besok melawan tim yang sangat, sangat bagus. Pertandingan ketiga dalam tujuh hari, jadi saya harap kami bisa tampil baik dan setidaknya meraih satu poin besok," ujar Tolic.