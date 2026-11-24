RADAR BOGOR - Kapten Persib Bandung, Marc Klok memberikan pernyataan terbuka jelang laga malawan FC Seoul yang akan digelar pada Rabu, 25 November 2026.

Persib sendiri pada dasarnya sudah memastikan diri lolos ke Babak 16 Besar ACL Two 2026/2027. Kendati demikian, Marck Klok tetap menargetkan timnya keluar sebagai pemuncak klasemen Grup E.

Menurutnya, jika Persib berhasil menjadi pemuncak grup E, hal itu bisa menjadi modal Pangeran Biru untuk bisa tampil optimal pada babak 16 nanti.

Advertisement Baca Juga: Sulthoni Kembangkan Pupuk Organik Custom di Cijeruk untuk Petani Bogor

"Pertandingan Liga Champions lainnya. Kami sudah lolos, jadi itu hal yang indah," kata Marc Klok, dikutip dari laman persib.co.id, Selasa, 24 November 2026.

"Tapi kami juga ingin menjadi nomor satu di grup, jadi mungkin membuat babak berikutnya sedikit lebih baik bagi kami dalam hal calon lawan," sambungnya.

Advertisement Laga melawan FC Seoul ini menjadi pertandingan ketiga Persib dalam kurun waktu tujuh hari. Menurut Klok hal itu menjadi motivasi bagi para pemain untuk bisa kembali meraih kemenangan di kandang sendiri.

Dalam hal ini, dua hari lalu Maung Bandung bertanding di ajang Super League melawan Bali United dan mereka sukses memenangkan laga dengan skor tipis 2-1.

Pemain bernomor punggung 23 itu berharap agar dukungan yang diberikan oleh Bobotoh menjadi pemicu semangat para punggawa Maung Bandung untuk menglahkan semua lawan-lawannya.

"Dan kami sangat bersemangat. Pertandingan ketiga dalam satu minggu. Kami sangat bersemangat lagi untuk bermain di kandang dan menjaga rentetan kemenangan bersama-sama," ungkapnya.

Kendati demikian, Klok mengatakan bahwa ia dan rekan-rekan timnya tidak akan menganggap remeh FC Seoul, mengingat tim asal Korea ini memiliki kualitas permainan yang patut diwaspadai.