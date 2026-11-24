RADAR BOGOR - Nama Bojan Hodak sudah tidak asing lagi di benak masyarakat Indonesia, pelatih plontos asal Kroasia itu sukses membawa Persib juara Super League tiga kali berturut-turut, yaitu musim 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

Bojan Hodak dikabarkan kini telah bergabung menjadi Pelatih Kepala Timnas Malaysia, sebagaimana dilansir dari akun Instagram @malaysia_nt, Selasa, 24 November 2026.

Foto Bojak Hodak menjadi salah satu unggahan terbaru akun Instagram tersebut dengan keterangan yang mengatakan bahwa mantan pelatih Persib itu telah menjadi pelatih Harimau Malaya.

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"Pelatih Kepala Harimau Malaya. Bojan Hodak," tulis akun Instagram @malaysia_nt.

Selah foto Bojan diunggah oleh akun Instagram tersebut, sontak warganet membanjiri kolom komentar.

Advertisement Tidak sedikit warganet dari Indonesia turut memberikan komentar, termasuk doa tebaik untuk karier mantan pelatih Maung Bandung itu.

"Semoga menjadi yang terbaik," tulis seorang netizen.

Di samping itu, ada juga netter yang menyampaikan terima kasih kepada Bojan karena sudah membawa Persib Bandung berbicara hingga ke kancah Asia.

"Sukses terus coach, terima kasih sudah membawa Persib Bandung bisa melangkah begitu jauh di Asia maupun di Liga, hatur nuhun sukses terus dimanapun berada," tulis netizen lain.

Selain itu, ada juga warganet yang menuliskan komentar bahwa Bojak Hodak sangat layak untuk melatih Timnas Malaysia.