Jalani Debut di I League Cup, Garudayaksa FC Raih Kemenangan Keempat di Stadion Pakansari Bogor
RADAR BOGOR - Laga perdana Garudayaksa FC di I League Cup 2026-2027 berlangsung dengan akhir menggembirakan.
Menghadapi PSS Sleman di penyisihan Grup F yang berlangsung dari Stadion Gelora Pakansari, Selasa, 24 November 2026 sore, tim berjuluk The Spirit of Garuda itu menang 2-0 atas Super Elang Jawa.
Hasil ini menambah catatan kemenangan Garudayaksa menjadi empat kali secara beruntun di seluruh kompetisi.
Sebelum meraih kemenangan di I.League Cup, Garudayaksa lebih dahulu mencatatkan tiga hasil positif dalam kompetisi Super League. Mereka mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada Minggu, 1 November 2026. Kemudian Persijap Jepara 2-1, Sabtu, 7 November 2026 dan Madura United 1-0, Jumat, 19 November 2026.
Jayro Jean membuka keunggulan Garudayaksa pada menit ke-37 lewat tembakan dari luar kotak penalti. Tiga menit berselang, Arkhan Kaka menggandakan skor menjadi 2-0 setelah memanfaatkan umpan dari Jayro.
Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic mengatakan, pertandingan ini sangat penting bagi pasukannya.
“Kami harus menang. Namun, kami tetap bermain sabar dan menunggu kesempatan. Kami berhasil mencetak dua gol dan sebenarnya bisa menambah lebih banyak gol lagi,” ujarnya dalam konferensi pers usai laga.
“Saya sangat senang dengan penampilan tim dan tentu saja dengan kemenangan ini. Meski demikian, para pemain harus memiliki konsentrasi lebih baik ketika mendapatkan peluang mencetak gol,” sambungnya.
Sementara Gelandang Garudakaysa FC, Aleksandar Busnic menambahkan timnya memainkan pertandingan yang bagus.
“Kami senang dengan hasil ini dan merasa sudah bermain dengan baik. Mungkin kami sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol pada akhir pertandingan, tetapi inilah hasil yang kami dapatkan. Sekarang, kami memiliki pertandingan penting pada akhir pekan nanti. Setelah itu, kami masih akan menjalani satu pertandingan lagi di I.League Cup,” tukasnya. (rur)
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