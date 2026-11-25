RADAR BOGOR – Real Madrid tampil menggila pada babak kedua saat menghadapi PSV Eindhoven dalam lanjutan Liga Champions 2026/2027. Sempat tertinggal lebih dulu, Los Blancos berbalik pesta gol dan menutup laga dengan kemenangan telak 5-1.

Real Madrid menjamu PSV Eindhoven di Santiago Bernabeu pada matchday kelima Liga Champions, Rabu (25/11/2026). Tuan rumah sempat dibuat kesulitan setelah Ivan Perisic membawa PSV unggul melalui tendangan penalti pada menit ke-32.

Madrid baru menunjukkan reaksinya selepas turun minum. Federico Valverde menyamakan kedudukan pada menit ke-50 sebelum Jude Bellingham membawa Los Blancos berbalik unggul 10 menit kemudian.

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Setelah itu, pesta gol Madrid berlanjut. Kylian Mbappe mencetak dua gol pada menit ke-64 dan 84. Vinicius Junior kemudian melengkapi kemenangan Madrid lewat gol pada menit ke-87.

Kemenangan 5-1 tersebut membuat Madrid menyapu bersih lima pertandingan fase liga dengan 15 poin dan bertengger di puncak klasemen. Sementara PSV masih berada di posisi ke-28 dengan koleksi empat poin.

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PSV langsung mencoba memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Ruben van Bommel mendapat peluang pada menit keempat setelah menerima bola di dalam kotak penalti. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Thibaut Courtois.

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Madrid perlahan mulai menguasai permainan. Vinicius hampir membawa tuan rumah unggul pada menit ke-11, tetapi sepakannya hanya membentur tiang.

PSV kemudian mendapat hadiah penalti pada menit ke-29. Wasit menunjuk titik putih setelah melihat tayangan VAR dan menilai Aurelien Tchouameni melakukan pelanggaran dengan menginjak Svan Mijnans.

Perisic yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sepakannya ke sisi kiri mengecoh Courtois dan membuat PSV unggul 1-0.

Madrid berusaha membalas sebelum turun minum. Mbappe sempat menusuk dari sisi kanan pada menit-menit akhir babak pertama, tetapi tembakannya masih melebar.