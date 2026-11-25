RADAR BOGOR – Arsenal harus menerima hasil mengecewakan saat menjamu Borussia Dortmund dalam lanjutan fase liga Liga Champions pada Rabu 25 November 2026 dini hari WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Emirates Stadium, Arsenal gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas bermain imbang 1-1.

Hasil ini terasa spesial bagi Dortmund. Mereka menjadi tim yang berhasil menghentikan rekor kemenangan kandang Arsenal di fase liga Liga Champions sejak format kompetisi tersebut diperkenalkan.

Advertisement Padahal, Arsenal tampil dominan dari sisi penguasaan bola maupun jumlah peluang.

Tim asuhan Mikel Arteta mencatatkan 63 persen penguasaan bola, melepaskan 30 tembakan, serta menghasilkan nilai expected goals (xG) sebesar 2,34.

Namun, dominasi tersebut tidak cukup untuk mengamankan kemenangan. Dortmund justru mampu memperlihatkan efektivitas serangan dan menemukan celah dalam pertahanan Arsenal, terutama setelah turun minum.

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Mengutip analisis taktik Goal.com, pertandingan ini memperlihatkan bagaimana Dortmund mampu mengubah jalannya laga melalui keberanian pemain bertahan dalam membantu serangan.

Gyokeres Bawa Arsenal Unggul, Madueke Jadi Motor Serangan

Arsenal langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Tekanan tinggi yang diterapkan membuat Dortmund kesulitan mengembangkan permainan pada 15 menit pertama.

Gol pembuka pun tercipta pada menit ke-10. Noni Madueke mengirimkan umpan kepada Viktor Gyokeres yang kemudian melepaskan tembakan melengkung dari jarak sekitar 25 yard.

Bola meluncur melewati jangkauan kiper Gregor Kobel dan membawa Arsenal unggul 1-0.