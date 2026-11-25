RADAR BOGOR – Manchester City harus bekerja keras untuk menghindari kekalahan saat menjamu Napoli dalam pertandingan Liga Champions di Etihad Stadium pada Rabu 25 November 2026 dini hari WIB.

Sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu, Manchester City akhirnya selamat berkat gol penyeimbang Rayan Cherki pada menit ke-86.

Pertandingan berakhir imbang 2-2. Hasil tersebut memperlihatkan pertarungan strategi yang menarik antara Enzo Maresca dan Massimiliano Allegri.

Advertisement Manchester City tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 62 persen. Namun, Napoli justru mampu memberikan perlawanan melalui organisasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik cepat.

Mengutip Goal.com, pertandingan ini menjadi gambaran dua pendekatan berbeda.

Maresca mengandalkan penguasaan bola dan permainan posisi, sedangkan Allegri memilih bertahan dengan rapat sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan balik.

Advertisement Baca Juga: EFORIUM Cafe Pakansari, Tempat Nongkrong di Bogor untuk Santai hingga Gathering

Maresca Andalkan Penguasaan Bola, City Kesulitan Menembus Pertahanan Napoli

Maresca menggunakan formasi dasar 4-2-3-1 yang berubah menjadi 3-2-5 ketika Manchester City membangun serangan.

Josko Gvardiol beberapa kali bergerak ke tengah untuk membantu membentuk tiga pemain di lini belakang.

Pergerakan tersebut memberikan keleluasaan bagi Enzo Fernandez dan Allan dalam mengatur distribusi bola dari lini tengah.

Strategi ini membuat Manchester City mampu menguasai jalannya pertandingan. Mereka mencatatkan 665 operan, hampir 250 operan lebih banyak dibandingkan Napoli.