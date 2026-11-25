RADAR BOGOR – Como 1907 kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Eropa setelah menaklukkan AEK Athens dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Liga Champions, Rabu 25 November 2026 dini hari WIB.

Kemenangan Como 1907 itu dipastikan melalui gol indah Luis Milla pada menit ke-57 yang sekaligus menjaga momentum positif tim besutan Cesc Fabregas.

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua kesebelasan langsung terlibat dalam pertandingan dengan intensitas tinggi.

Advertisement Como 1907 sebenarnya berpeluang membuka keunggulan lebih awal setelah mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-28.

Sayangnya, kesempatan emas itu tidak berhasil dimanfaatkan Lucas da Cunha. Eksekusi yang dilepaskannya justru melambung dan melebar dari sasaran sehingga Como harus kembali mencari cara untuk menembus barisan pertahanan AEK Athens.

Tim tamu tampil cukup terorganisasi dalam mengawal area pertahanan. Kondisi tersebut membuat Como kesulitan menciptakan peluang bersih hingga babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang tanpa gol.

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Luis Milla Buka Keunggulan Lewat Tembakan Melengkung

Memasuki paruh kedua, Como tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan. Tekanan yang terus dilancarkan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-57.

Luis Milla menjadi sosok yang memecah kebuntuan melalui aksi individu yang mengesankan.

Dari luar kotak penalti, ia melepaskan tendangan melengkung yang mengarah ke sudut kanan atas gawang AEK Athens.

Kiper Thomas Strakosha sudah berusaha menjangkau bola, tetapi arah tembakan Milla terlalu sulit dihentikan.