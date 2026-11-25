RADAR BOGOR - Pertandingan antara Persib Bandung vs FC Seoul dalam lanjutan ACL Two 2026/2027 berakhir dengn skor 3-1 untuk kemenangan Pangeran Biru.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Rabu, 25 November 2026 itu, Persib mencetak tiga gol melalui Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Beckham Putra.

Melansir kanal Youtube Rans Entertaiment, sejak menit pertama dimulai kedua tim saling jual beli serangan, baik Persib atau FC Seoul berhasil menciptkan sejumlah peluang.

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Tepat di menit ke-6, Mariano Peralta mendapatkan umpan yang cukup brilian dari rekan timnya hingga ia sukses meyarangkan si kulit bundar melalui gol kepalanya.

Gol tersebut sontak disambut gemuruh Bobotoh yang hadir ke stadion untuk memberikan dukungan pada tim kesayangan mereka.

Advertisement Memasuki meni 37, FC Seoul berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Leonardo Acevedo, ia berhasil memanfaatkan peluang tersebut di tengah lengahnya lini pertahanan Manung bandung.

Kendati demikian, Persib kembali unggal 2-1 melalui gol yang dicetak oleh Luca Menalo di menit ke-41 yang membuat permaian mereka berada di puncak angin.

FC Seoul langsung memberikan reespon dengan mengurung lini pertahanan Pangeran Biru, mereka sukses mencaptakan sejumlah peluang tapi gagal dirubah menjadi gol.

Persib Bandung berhasil keluar dari tekanan dan mereka sukses mencetak gol penutup di menit ke-78 melalui gol cantik dari Beckham Putra.

Pemain bernomor pnggung tujuh ini mendapatkan umpan manja dari Thom Haye yang mengirimkan umpan dari tengah alam.