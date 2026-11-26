RADAR BOGOR – Paris Saint-Germain (PSG) gagal mengamankan kemenangan saat menjamu AS Roma dalam lanjutan Liga Champions.

Bermain di Parc des Princes pada Kamis 26 November 2026 dini hari WIB, kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 2-2 setelah saling membalas gol dalam duel yang berlangsung ketat.

Pertandingan tersebut menghadirkan pertarungan dua pendekatan permainan yang berbeda.

Advertisement PSG lebih banyak menguasai bola dan membangun serangan secara terstruktur, sedangkan AS Roma memilih bertahan dengan disiplin sambil menunggu celah untuk melancarkan serangan balik cepat.

Dikutip dari Goal.com, PSG menggunakan formasi dasar 4-3-3. Di sisi lain, AS Roma menerapkan skema 3-4-2-1 yang dapat berubah menjadi lima pemain di lini pertahanan ketika kehilangan penguasaan bola.

AS Roma Buka Keunggulan, PSG Samakan Skor Lewat Zabarnyi

Advertisement AS Roma langsung memberikan kejutan pada awal pertandingan. Mario Hermoso berhasil membawa tim tamu unggul 1-0 ketika laga baru berjalan lima menit.

Gol tersebut berawal dari keberhasilan Hermoso merebut penguasaan bola di area permainan PSG.

Bek AS Roma itu kemudian melanjutkan aksinya dengan terlibat langsung dalam penyelesaian serangan yang berbuah gol.

PSG merespons ketertinggalan dengan meningkatkan tekanan. Upaya tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-31 melalui Illia Zabarnyi.

Gol penyama kedudukan tersebut tercipta setelah PSG memanfaatkan situasi sepak pojok. Skor berubah menjadi 1-1 dan membuat persaingan kedua tim semakin terbuka.