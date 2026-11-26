RADAR BOGOR – Atletico Madrid berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan saat menjamu Viking FK dalam pertandingan liga Champions pada Kamis 26 November 2026 dini hari WIB,.

Bermain di Stadion Metropolitano Los Rojiblancos, Atletico Madrid menang dengan skor 2-0 setelah mencetak dua gol pada babak pertama.

Alexander Sørloth dan Julián Álvarez menjadi aktor utama kemenangan Atletico Madrid.

Advertisement Keduanya mencetak gol dengan cara berbeda sekaligus memastikan tuan rumah mengamankan tiga poin penting.

Sørloth Buka Keunggulan Atletico Madrid

Atlético langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Dukungan publik Metropolitano membuat tuan rumah tampil agresif untuk menekan pertahanan Viking FK.

Advertisement Gol pembuka akhirnya tercipta sebelum pertandingan memasuki menit ke-20. Alejandro Grimaldo menjadi sosok penting setelah berhasil melepaskan diri dari kawalan pemain lawan. Ia kemudian mengirimkan umpan tarik matang ke arah Alexander Sørloth.

Penyerang asal Norwegia itu menyambut bola dengan tembakan keras yang gagal dihentikan penjaga gawang Viking, Lubomir Belko. Gol tersebut membawa Atlético unggul 1-0.

Julián Álvarez Gandakan Skor Lewat Tendangan Bebas

Belum sempat Viking bangkit, Atlético kembali memberikan tekanan. Kali ini, Julián Álvarez menunjukkan kualitasnya melalui eksekusi tendangan bebas.

Mendapatkan kesempatan dari posisi dekat sudut kotak penalti, pemain asal Argentina tersebut memilih langsung mengarahkan bola ke gawang.

Keputusan itu berhasil mengejutkan Lubomir Belko yang tidak mampu menghalau bola.