RADAR BOGOR - Persib Bandung sukses mengalahkan tamunya, FC Seoul pada lanjutan pertandingan ACL Two 2026/2027 dengan sekor 3-1.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu, 25 November 2026, Persib sukses mencetak gol lebih dulu melalui sundulan Mariano Peralta.

Meski sempat disamakan oleh pemian FC Seoul, Persib berhasil mengunci kemenangan melalui dua gol tambahan dari Luka Melano dan Beckham Putra di babak yang kedua.

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Kemenengan atas FC Seoul ini sontak mendapat beragam tanggapan, termasuk dari pelatih kepala Maung Bandung, Igor Tolic. Menurut Tolic kebersamaan dan kekompakan para pemain menjadi salah satu kunci kemenangan mereka.

Bukan hanya itu, Igor Tolic juga mengatakan bahwa kebersamaan yang terbangun di dalam timnya sepeti yang ada di dalam satu keluarga, terutama saat akan mengambil kesepakatan.

Advertisement "Kami memiliki banyak pemain yang cerdas. Mereka menikmati setiap sesi latihan dan bermain bersama," kata Igor Tolic, dikutip dari laman persib.co.id, Kamis, 26 November 2026.

"Kami seperti keluarga. Apa pun yang kami sepakati, terkadang berjalan lebih baik dan terkadang tidak begitu baik, tetapi kami melakukannya bersama. Itu yang penting," samung Tolic.

Lebih lanjut, Igor juga menyebut bahwa setiap anak asuhnya ingin bermain dengan baik, karena mereka sadar kompetisi yang dijalani Persib adalah panggung cukup besar.

"Kami memiliki kelompok pemain yang sangat baik. Semua ingin bermain karena ini panggung besar," ujar Igor Tolic.

"Kami senang bermain di Champions League Two dan Shopee Cup karena kompetisi ini memberikan kesempatan untuk bermain di lapangan yang bagus, stadion penuh, menghadapi persaingan yang baik, serta menunjukkan kemampuan kami di panggung besar," lanjutnya.