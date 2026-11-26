RADAR BOGOR – Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, turut menjadi bagian penting dalam keberhasilan Lille OSC menumbangkan raksasa Jerman, Bayern Munchen, dengan skor 2-1 pada lanjutan Liga Champions, Kamis 26 November 2026 dini hari WIB.

Lille yang sempat tertinggal pada babak pertama mampu membalikkan keadaan setelah tampil lebih agresif usai jeda.

Hasil positif ini menjadi pencapaian istimewa bagi Lille. Kemenangan tersebut tidak hanya menjadi raihan tiga poin pertama mereka di Liga Champions musim ini, tetapi juga mengakhiri rekor belum terkalahkan Bayern Munchen di kompetisi tersebut.

Advertisement Calvin Verdonk Tampil Solid di Sektor Bek Kiri

Performa Calvin Verdonk menjadi salah satu sorotan dalam kemenangan Lille atas Bayern.

Pemain berusia 29 tahun itu mendapat kepercayaan dari pelatih Davide Ancelotti untuk turun sebagai starter dan menempati posisi bek kiri dalam skema permainan 4-3-3.

Advertisement Dalam pertandingan tersebut, Verdonk mengemban tanggung jawab untuk membendung serangan Bayern, khususnya yang datang dari sektor kanan melalui Lennart Karl dan Josip Stanišić.

Ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain membantu memperkuat lini pertahanan, Verdonk juga berperan menjaga keseimbangan permainan Lille ketika membangun serangan.

Berdasarkan catatan pertandingan, bek Timnas Indonesia itu membukukan enam tekel, tiga sapuan, serta dua intersep. Ia juga berhasil memenangi sembilan dari total 10 duel perebutan bola.

Statistik tersebut memperlihatkan besarnya kontribusi Verdonk dalam menghalau serangan Bayern.

Perannya semakin penting ketika Lille berupaya menjaga keunggulan setelah berhasil membalikkan kedudukan pada babak kedua.