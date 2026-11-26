RADAR BOGOR - Kemenangan Persib Bandung atas tamunya, FC Seoul tidak terlepas dari kerjasama dan koneksi yang terbangun antara pemain di atas lapangan.

FC Seoul yang merasakan keganasan Persib Bandung di ajang ACL Two 2026, tim asal Korea itu takluk dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu, 25 November 2026.

Koneksi yang terbangun di antara pemain Persib juga dirasakan oleh Mariano Perlata, penyerang asal Argentina itu mengungkapkannya ke publik.

Advertisement Baca Juga: Ratusan Jukir Kota Bogor Dapat Seragam Baru dan Jaminan Sosial, Begini Skema Pengelolaannya

Menurutnya, para pemian yang mengisi lini penyerangan memiliki pemahaman satu sama lain sehingga nyaman saat bermain bersama di dalam sebuah pertandingan.

Peralta menyebut satu nama yaitu Luka Menalo yang menurutnya pemain sayap ini mempunyai koneksivitas yang sangat baik dengan dirinya.

Advertisement Hal itu terbukti dengan kerjasama yang diperlihatkan oleh kedua pemain tersebut membuat Maung Bandung sukses menundukan lawan-lawananya belakangan ini.

"Saya memiliki koneksi yang baik dengan Luka. Tentu semua orang bisa melihatnya, tetapi hal yang sama juga saya rasakan dengan setiap pemain di lini depan," ujar Peralta, dikutip dari laman resmi persib.co.id.

Lebih lanjut, dengan hadinya pemain-pemain berkualitas di dalam skuad Persib Bandung, Peralta menyebut hal itu menjadi salah satu keuntungan bagi tim, karena setiap pemain bisa menampilkan performa terbaik mereka.

Menurut pemain bernomor punggung 10 itu, chemistry antar pemain harus dipertahankan mengingat Persib sudah memastikan diri merke masuk ke Babak 16 Besar ACL Two 2026.

Mariano Peralta yakin dengan kekompakan dan kerjasama yang dimiliki, Persib bisa konsisten memberikan penampilan yang terbaik di setiap kompetisi yang mereka lakoni.