RADAR BOGOR - Hari terakhir cabang olahraga (cabor) para anggar kontingen Kabupaten Bogor menuntaskan perjuangan pada ajang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026 dengan catatan gemilang.

Tambahan medali perak terakhir diraih lewat partai final yang berlangsung sengit dan dramatis melawan wakil tuan rumah, Kota Bandung. Dalam laga puncak tersebut, atlet Kabupaten Bogor memberikan perlawanan maksimal sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor sangat tipis, 29-30.

Tim anggar "Bumi Tegar Beriman" menutup rangkaian pertandingan dengan tambahan satu medali emas dan satu medali perak pada Kamis, 26 November 2026 sekaligus melampaui target awal yang ditetapkan.

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Meski gagal mengunci emas terakhir, hasil ini tetap menjadi pencapaian terbaik, cabor para anggar Kabupaten Bogor sukses membawa pulang total 10 medali, dengan rincian 4 emas, 3 perak, dan 3 perunggu.

Perolehan 4 medali emas ini resmi melampaui target awal cabor para anggar Kabupaten Bogor pada Peparda VII 2026 yang dipatok sebanyak 3 medali emas.

Advertisement Sumbangan total 10 medali dari arena para anggar ini menjadi suntikan poin yang sangat krusial bagi kontingen Kabupaten Bogor dalam persaingan papan atas klasemen perolehan medali Peparda VII Jawa Barat 2026.