RADAR BOGOR – Memiliki kemampuan mengolah bola di atas rata-rata belum tentu cukup untuk membawa seorang pesepak bola mencapai level tertinggi.

Gelandang Barcelona, Gavi, menilai ada faktor lain yang justru sangat menentukan keberhasilan seorang pemain, yakni kekuatan mental dalam menghadapi tekanan dan berbagai tantangan sepanjang karier.

Pemain asal Spanyol tersebut menyampaikan pandangannya setelah Barcelona mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sabah FK, klub asal Azerbaijan, pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027.

Advertisement Duel yang berlangsung di Stadion Olimpiade Baku itu digelar Kamis 26 November 2026 dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Barcelona mampu mengatasi perlawanan tuan rumah dan mengamankan kemenangan dengan empat gol.

Anthony Gordon tampil menonjol lewat sumbangan dua gol, sementara Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus masing-masing mencetak satu gol.

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Di balik hasil positif itu, Gavi turut mengungkapkan pandangannya tentang mentalitas seorang pemain.

Ia juga menceritakan pengalaman pribadi yang membentuk karakter dan kepercayaan dirinya, mulai dari menghadapi cedera serius hingga melewati masa-masa berat saat pertama kali bergabung dengan akademi La Masia.

Barcelona Sempat Kesulitan Membongkar Pertahanan Sabah

Barcelona bertandang ke Azerbaijan dengan komposisi pemain yang mengalami sejumlah perubahan.

Pelatih Hansi Flick memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang tidak selalu menjadi pilihan utama, di antaranya Gavi, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Gabriel Jesus.