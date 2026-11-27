RADAR BOGOR – Real Madrid tidak hanya sedang berjuang mempertahankan dominasi di Liga Champions 2026/2027.

Klub raksasa Spanyol itu juga tengah memburu keuntungan finansial dalam jumlah besar dari kompetisi paling bergengsi di Eropa tersebut.

Performa impresif Los Blancos pada fase liga ternyata berdampak langsung terhadap kondisi keuangan klub.

Advertisement Sejauh ini, Real Madrid sudah mengantongi lebih dari 29 juta euro atau sekitar Rp550 miliar dari partisipasinya di Liga Champions musim ini.

Namun, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah secara signifikan. Tiga pertandingan tersisa pada fase liga menjadi kesempatan bagi Real Madrid untuk mengamankan tambahan pemasukan hingga 31,2 juta euro atau setara Rp590 miliar.

Advertisement Dikutip dari Goal.com posisi Real Madrid di papan atas klasemen fase liga memberikan keuntungan tersendiri, baik dari sisi olahraga maupun finansial.

Klub yang kini ditangani pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, tersebut sudah mengamankan setidaknya tempat di babak play-off gugur.

Meski demikian, target utama mereka adalah finis di delapan besar agar bisa langsung melaju ke babak 16 besar.

Langkah tersebut dinilai penting karena Real Madrid ingin menghindari pertandingan tambahan pada pertengahan Februari.

Dengan begitu, mereka bisa lebih leluasa menjaga persaingan di kompetisi domestik, terutama dalam perburuan gelar La Liga.