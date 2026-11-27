RADAR BOGOR – AC Milan menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat bertandang ke markas Olympiacos dalam lanjutan Liga Europa 2026/2027.

Sempat tertinggal dua gol, AC Milan justru bangkit dan menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis 4-2 di Stadion Georgios Karaiskakis, Jum’at 27 Novermber dini hari WIB.

Kemenangan tersebut bukan sekadar tambahan tiga poin. Milan memperlihatkan bahwa mereka memiliki karakter untuk bangkit dalam situasi sulit.

Advertisement Sosok yang paling mencuri perhatian adalah Omari Hutchinson. Winger asal Inggris itu menjadi motor kebangkitan setelah terlibat langsung dalam tiga gol Milan.

Pertandingan sebenarnya berjalan sulit bagi tim asuhan Ruben Amorim pada babak pertama.

Olympiacos tampil agresif dan berusaha menekan sejak awal. Tuan rumah beberapa kali mengancam pertahanan Milan melalui serangan dari sisi sayap.

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Tekanan tersebut membuahkan hasil pada menit ke-31. Berawal dari sepak pojok Gustavo Sá, sundulan Lorenzo Pirola membentur mistar gawang sebelum bola mengenai kiper Mike Maignan dan masuk ke gawang sendiri. Olympiacos pun unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, situasi Milan semakin sulit. Baru empat menit setelah jeda, tepatnya menit ke-49, Jota Silva menggandakan keunggulan Olympiacos menjadi 2-0.

Gol tersebut lahir setelah Milan kehilangan bola ketika membangun serangan dari lini belakang.

Namun, Milan tidak menyerah. Perubahan permainan mulai terlihat setelah Amorim memasukkan Christian Pulisic dan Yunus Musah pada awal babak kedua.