RADAR BOGOR – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kabupaten Bogor di ajang olahraga tingkat provinsi.

Afrida Aulia Fatimah, siswi kelas XII SMAN 3 Cibinong, sukses menyumbangkan medali emas setelah tampil gemilang dalam cabang olahraga angkat besi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026.

Keberhasilan tersebut diraih Afrida melalui perjuangan panjang dan persiapan yang tidak sebentar.

Advertisement Sebelum tampil di kompetisi olahraga terbesar tingkat Jawa Barat itu, ia menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih dua tahun demi mendapatkan hasil terbaik.

Dalam proses persiapannya, Afrida mengaku harus menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fisik dan teknik.

Ia juga dituntut mampu mengendalikan rasa malas serta menjaga kedisiplinan, mulai dari pola makan, waktu istirahat, hingga jadwal latihan.

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Menurutnya, menjaga konsistensi selama masa persiapan menjadi salah satu bagian paling berat sebelum akhirnya turun bertanding di Porprov Jabar 2026.

"Persiapan mengikuti Porprov kurang lebih dua tahun sebelum perlombaan, terus tantangannya yang dihadapi itu pastinya kaya melawan rasa malas dan disiplin makan tidur, latihan itu yang paling berat," ungkapnya, Jumat 27 November 2026.

Saat pertandingan berlangsung di Kota Bogor, Afrida harus berhadapan dengan sembilan atlet lainnya yang berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Persaingan tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya. Terlebih, ia harus memastikan seluruh teknik angkatan dapat ditampilkan secara optimal seperti saat menjalani latihan.