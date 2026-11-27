RADAR BOGOR – Bayern Munchen kembali menjadi sorotan bukan karena prestasi di lapangan, melainkan drama internal yang melibatkan sejumlah pemain bintangnya.

Istilah Bayern Hollywood yang pernah populer pada akhir abad lalu kini kembali mencuat untuk menggambarkan situasi panas di klub raksasa Jerman tersebut.

Julukan itu bukan tanpa alasan. Bayern Munchen sedang menghadapi serangkaian persoalan yang membuat perhatian publik teralihkan dari pertandingan.

Advertisement Mulai dari polemik kesehatan Jamal Musiala, kehidupan pribadi Manuel Neuer, hingga ketegangan antara pemain dan jajaran petinggi klub.

Dikutip dari Goal.com, situasi tersebut semakin rumit setelah pelatih Vincent Kompany kembali bergabung dengan tim.

Sebelumnya, pelatih asal Belgia itu sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari setelah mengalami kondisi kesehatan yang membuatnya tiba-tiba pingsan.

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Namun, Kompany justru harus menghadapi persoalan internal yang lebih besar setelah kembali ke klub.

Jamal Musiala Jadi Awal Kisruh

Kisruh pertama bermula dari kondisi Jamal Musiala. Gelandang serang muda andalan Bayern Munchen itu sempat mengalami insiden pingsan saat pertandingan.

Pemeriksaan medis kemudian mengungkap adanya gangguan neurologis yang menyebabkan episode kehilangan kesadaran dan gangguan perhatian.

Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kecelakaan mobil yang dialaminya beberapa pekan sebelumnya.