RADAR BOGOR – AC Milan mulai menyusun rencana untuk memperkuat skuad menghadapi bursa transfer Januari 2027. Rossoneri dikabarkan membidik lima pemain untuk meningkatkan kualitas tim, mulai dari lini depan hingga sektor pertahanan.

Langkah membidik pemain di bursa transfer tersebut dilakukan karena manajemen AC Milan menilai kedalaman skuad saat ini belum cukup ideal. Kualitas pemain pelapis dianggap masih belum sebanding dengan para pemain utama.

Situasi itu berpotensi menyulitkan AC Milan ketika harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Apalagi, mereka masih harus menjaga persaingan di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Europa.

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Meski gelar juara liga bukan sasaran utama musim ini, Milan tetap ingin menjaga peluang meraih trofi. Karena itu, manajemen berupaya menyediakan lebih banyak pilihan berkualitas bagi pelatih Ruben Amorim.

Endrick Masih Jadi Target Utama

Advertisement Nama Endrick menjadi salah satu prioritas Milan untuk memperkuat lini serang. Penyerang muda milik Real Madrid tersebut masih masuk dalam daftar incaran utama Rossoneri.

Kendati demikian, proses pendekatan menghadapi sejumlah kendala. Endrick baru mengalami masalah otot saat menghadapi Celta Vigo dan diperkirakan harus menepi selama dua hingga tiga pekan.

Meski begitu, Milan disebut tetap menjalin komunikasi dengan Real Madrid. Kedua klub dikabarkan telah menjajaki kemungkinan transfer dalam beberapa hari terakhir.

Rossoneri bahkan berpeluang mengajukan penawaran resmi pertama pada pertengahan Desember.

Namun, Milan harus bersaing dengan AS Roma yang juga memantau situasi pemain asal Brasil tersebut. Roma disebut lebih tertarik mendatangkannya melalui skema peminjaman.

Sementara itu, Milan dikabarkan menginginkan transfer permanen. Mereka bahkan terbuka mempertimbangkan klausul pembelian kembali dengan nilai tinggi untuk memberikan keuntungan bagi Real Madrid.