RADAR BOGOR – Persaingan Barcelona dan Real Madrid kembali memanas. Kali ini, dua klub raksasa Spanyol tersebut berpotensi terlibat duel di bursa transfer untuk mendapatkan bek muda Brighton & Hove Albion, Luka Vušković.

Pemain asal Kroasia berusia 19 tahun itu mulai menarik perhatian klub-klub elite Eropa, Barcelona dan Real Madrid berkat potensi dan kualitasnya di lini pertahanan.

Barcelona disebut menjadi klub yang lebih dahulu menunjukkan ketertarikan. Namun, Real Madrid juga dikabarkan ikut memantau perkembangan Vušković dan tidak ingin kehilangan kesempatan merekrut talenta muda tersebut.

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Persaingan kedua klub diperkirakan semakin menarik, mengingat Barcelona dan Madrid sama-sama tengah menyiapkan kekuatan tim untuk jangka panjang.

Barcelona Bidik Vušković untuk Dampingi Pau Cubarsí

Advertisement Barcelona melihat Vušković sebagai salah satu opsi untuk memperkuat sektor pertahanan. Bek muda tersebut dinilai memiliki atribut yang sesuai dengan kebutuhan Blaugrana.

Selain memiliki postur tubuh kuat dan kemampuan duel fisik, Vušković juga dikenal cukup tenang saat menguasai bola. Kemampuannya menggunakan kedua kaki menjadi keunggulan lain, terutama dalam membantu membangun serangan dari lini belakang.

Barcelona kabarnya membayangkan Vušković bisa menjadi tandem Pau Cubarsí di jantung pertahanan. Jika terealisasi, keduanya berpeluang menjadi duet andalan Blaugrana untuk beberapa musim mendatang.

Faktor usia juga menjadi pertimbangan penting. Dengan usia baru 19 tahun, Vušković masih memiliki banyak waktu untuk mengembangkan kemampuannya.

Meski demikian, Barcelona harus menyiapkan strategi matang. Brighton masih memegang kendali atas masa depan sang pemain karena terikat kontrak jangka panjang.

Real Madrid Ikut Masuk dalam Perburuan

Real Madrid tak ingin tertinggal dari rival abadinya. Los Blancos disebut turut mengamati perkembangan Vušković sebagai salah satu kandidat untuk memperkuat lini belakang.