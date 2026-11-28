RADAR BOGOR – Atlet Hapkido Kota Bogor berhasil melampaui target perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Atas pencapaian tersebut, PT Asa Panca Cipta Optima (APCO Group) memberikan dukungan pembinaan berupa dana Rp10 juta dan akses fasilitas latihan di Nako Arena.

Dukungan tersebut diserahkan pada Jumat, 27 November 2026. Bantuan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perjuangan atlet Hapkido yang membawa nama Kota Bogor dalam ajang olahraga tingkat provinsi.

Dalam Porprov XV Jawa Barat 2026 yang berlangsung di Aula Asrama Haji Bekasi, kontingen Hapkido Kota Bogor mengoleksi 10 medali. Rinciannya, empat emas, satu perak, dan lima perunggu.

Raihan tersebut melampaui target KONI Kota Bogor yang sebelumnya mematok tiga medali emas untuk cabang olahraga Hapkido.

Advertisement Salah satu pertandingan yang menyita perhatian datang dari atlet putri Nurul Nadia. Dia berhasil mengalahkan atlet tuan rumah dengan skor tipis 14-13 pada nomor Daeryun U51 Kg Putri.

Sementara itu, medali emas lainnya dipersembahkan Fatkhur Rozi pada kelas Daeryun U84 Kg Putra. Sejumlah atlet lainnya turut menyumbangkan medali perak dan perunggu bagi kontingen Kota Bogor.

APCO Beri Dana dan Fasilitas Latihan

Selain dana pembinaan Rp10 juta, APCO Group membuka akses fasilitas latihan di Nako Arena bagi atlet Hapkido Kota Bogor.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang proses latihan dan persiapan menghadapi kejuaraan berikutnya.

Founder APCO Group, Awaluddin Sarmidi, mengatakan dukungan itu merupakan bentuk kepedulian terhadap atlet daerah.