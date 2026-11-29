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‎"Hari ini mereka membuahkan hasil juara umum Peparda VII Jawa Barat," kata Rudy Minggu, 29 November 2026.

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‎Padahal sebelumnya Rudy hanya memproyeksikan awal perolehan medali yang diraih atlet Paralimpik Kabupaten Bogor ditargetkan hanya 150 medali emas.

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‎Namun, berkat perjuangan para atlet Paralimpik Kabupaten Bogor yang mampu tampil dengan maksimal saat bertanding, mereka meraih kemenangan dengan melebihi target yang ada.

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‎"Kami memproyeksikan awal hanya memperoleh 150 medali emas, tapi dengan semangat juang yang tinggi, lalu kekompakan bersama-sama, allhamdulilah kita menorehkan 188 medali emas," jelasnya.

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‎Sebagai bentuk apresiasi dan keseriusan perhatian yang penuh Pemerintah kepada para atlet Paralimpik Kabupaten Bogor, Rudy menyampaikan, pihaknya segera membangun rumah istimewa di Kabupaten Bogor.

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‎"Kita selesai Peparda ini insyaallah bulan Desember akan melakukan tahapan lelang untuk pembangunan rumah istimewa pertama di Indonesia," ungkapnya.

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‎Nantinya, kata Rudy, rumah istimewa berisikan fasilitas Sentra Olahraga Disabilitas (SOD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan fasilitas tempat tinggal sekitar 100 kamar. Sementara ini, para atlet tinggal sementara di wisma Islam Center.

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‎"Nanti mereka akan punya tempat tinggal sendiri, tujuannya bukan hanya untuk olahraga, tapi mereka bisa memotivasi seluruh anak-anak istimewa yang ada di Indonesia, khusunya di Kabupaten Bogor," terangnya.

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‎Rudy menyebut, pembangunan ini dilakukan karena mereka memiliki hak yang sama, apalagi telah menorehkan prestasi yang luar biasa baik kepada orang tuanya maupun pemerintah daerah.

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‎"Mereka punya kemampuan yang sama dengan anak-anak yang lain, dan ternyata mereka menunjukkan potensi dirinya bahwa mereka adalah atlet-atlet terbaik di Provinsi Jawa Barat," kata Rudy.

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‎Selain itu, Rudy menambahkan, Pemkab Bogor siap menjadi tuan rumah Peparda pada 2030 apabila diamanatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

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‎"Beberapa venue yang belum ada masih ada waktu untuk kita persiapkan bersama-sama, tapi kami Pemkab Bogor sudah memiliki beberapa infrastruktur olahraga yang siap digunakan kapan saja," pungkasnya. (abl)