RADAR BOGOR - Keterbatasan pendengaran tak menghalangi atlet tunarungu binaan PATRIN Kota Bogor mengukir prestasi. Dalam Kejuaraan Atletik Tunarungu Wali Kota Cup 2026, mereka sukses memborong 20 gelar juara dari berbagai nomor pertandingan di GOR Pajajaran, Sabtu, 28 November 2026.

Capaian membanggakan tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Bogor sekaligus pembina PATRIN Kota Bogor, Endah Purwanti. Menurutnya, prestasi itu membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk bersaing dan menunjukkan kemampuan di bidang olahraga.

Dari total 20 gelar yang diraih, kontingen PATRIN Kota Bogor mengoleksi sembilan juara pertama, tujuh juara kedua, dan empat juara ketiga. Prestasi tersebut ditorehkan atlet dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

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Para atlet berlaga di sejumlah nomor, mulai dari lari 60 meter, 100 meter, 200 meter, tolak peluru, hingga lempar lembing.

Sejumlah atlet bahkan berhasil meraih lebih dari satu gelar juara pertama. Nurrohman Hanafi berjaya di nomor lari 100 meter dan 200 meter putra tingkat SMP. Adella Hidayah Novika meraih juara pertama lari 100 meter dan tolak peluru putri tingkat SMP.

Advertisement Sementara Agung Fahrezi menjadi juara pertama pada nomor tolak peluru dan lempar lembing putra. Prestasi lainnya ditorehkan Keysha Nurafifah dan Al-Hasby Putra Hartadi yang juga sukses meraih juara pertama nomor lari 200 meter.

Endah menilai, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet penyandang disabilitas. Menurutnya, potensi para atlet perlu didukung fasilitas latihan yang memadai, pendampingan konsisten, serta kesempatan berkompetisi lebih luas.

Pembinaan tersebut, lanjutnya, membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, orang tua, pelatih, dan masyarakat agar atlet disabilitas memiliki ruang berkembang dan meraih prestasi.

"Prestasi ini bukan hanya soal medali, tetapi juga menunjukkan semangat perjuangan, kesetaraan, serta pentingnya membangun lingkungan olahraga yang ramah dan inklusif," pungkasnya.