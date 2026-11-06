iCAR V27 dan V25 Siap Ramaikan Pasar SUV Boxy, Kabin Mewah, Punya Mesin 1.500 Cc Turbo

RADAR BOGOR – Tren SUV bergaya boxy dengan tampilan gagah dan kemampuan melibas berbagai medan terus menarik perhatian pecinta otomotif.

Kali ini, pabrikan asal Tiongkok, iCAR, memperkenalkan dua model andalannya, yakni iCAR V25 dan iCAR V27, yang menggabungkan desain klasik, teknologi elektrifikasi, serta fitur premium.

Kedua SUV tersebut menjadi sorotan dalam ulasan kanal YouTube Moladin yang dilakukan langsung dari Wuhu, Tiongkok.

Advertisement Melalui tayangan tersebut, sejumlah keunggulan iCAR V25 dan V27 diperlihatkan, mulai dari tampilan eksterior, kenyamanan interior, hingga teknologi penggerak yang ditawarkan.

Eksterior iCAR V27 Tampil Klasik dan Gagah

Salah satu daya tarik utama iCAR V27 terletak pada desain eksteriornya. Memiliki dimensi bodi besar dengan panjang mencapai lima meter, SUV ini mengusung tampilan mengotak yang memadukan karakter kendaraan off-road dengan sentuhan elegan.

Advertisement Bagian depan mengadopsi desain lampu utama berbentuk bulat yang dipadukan dengan gril minimalis.

Kombinasi tersebut menghadirkan kesan klasik sekaligus mempertegas karakter tangguh khas mobil penjelajah premium.

Penampilan samping juga dilengkapi sejumlah detail pendukung, seperti pelek berukuran 18 inci, pijakan kaki atau footstep, serta lampu sein dengan desain retro.

Sementara itu, bagian belakang menjadi salah satu sektor yang cukup mencuri perhatian berkat penggunaan ban serep berukuran penuh atau konde.

Selain memperkuat tampilan SUV bergaya petualang, komponen tersebut juga memberikan nilai fungsional bagi pengemudi yang kerap melintasi jalur semi-off-road.