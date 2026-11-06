Toyota Fortuner GR Tetradrive 2023 Bekas Dijual di Bawah Rp600 Juta, Kilometer Baru 9.000

Tampilan detail Toyota Fortuner GR Tetradrive 2023 berwarna hitam yang memadukan desain eksterior gagah berbalut body kit Gazoo Racing. (Foto: YouTube/ @ Benz Spencer Hoky)

RADAR BOGOR – Mencari Toyota Fortuner bekas dengan kondisi istimewa bukan perkara mudah, terlebih untuk varian tertinggi yang memiliki jarak tempuh rendah dan fitur khusus dari pabrikan.

Salah satu unit yang menarik perhatian pecinta otomotif adalah Toyota Fortuner GR Tetradrive 2.800 cc keluaran 2023 yang baru menempuh jarak sekitar 9.000 kilometer.

Toyota Fortuner yang merupan SUV diesel berpenggerak empat roda (4x4) itu menjadi sorotan dalam ulasan kanal YouTube Benz Spencer Hoky.

Selain kondisinya yang masih terawat, mobil ini memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari racikan suspensi Gazoo Racing (GR), interior premium, hingga kelengkapan teknologi hiburan modern.

Menariknya, kendaraan tersebut juga menyimpan cerita tersendiri dari pemilik pertamanya yang memberikan sebagian nilai transaksi untuk kegiatan sosial.

Kisah Unik di Balik Penjualan Toyota Fortuner Bekas

Tidak hanya menawarkan kondisi kendaraan yang masih prima, proses penjualan Toyota Fortuner GR Tetradrive ini juga diwarnai cerita inspiratif.

Pemilik pertama yang disebut sebagai sosok sukses dan memilih tidak disebutkan identitasnya, secara sukarela mengurangi nilai transaksi jual beli sebesar 2,5 persen.

Dana yang nilainya mencapai jutaan rupiah tersebut dipercayakan kepada pihak penjual untuk disalurkan sebagai zakat dan sedekah.

Niat baik tersebut telah diwujudkan melalui sejumlah kegiatan sosial. Sebagian dana digunakan untuk berbagi makanan dalam program Jumat Berkah serta membagikan beras kepada masyarakat dengan mengatasnamakan Hamba Allah.

Langkah tersebut menjadi cerita menarik di balik transaksi mobil bekas yang satu ini.

Suspensi Toyota Fortuner GR Tetradrive Diracik Gazoo Racing

Sebagai salah satu varian tertinggi keluarga Fortuner, tipe GR Tetradrive 4x4 memiliki keunggulan yang tidak hanya terlihat dari penampilan eksterior.

Toyota membekali model ini dengan sistem suspensi yang mendapatkan penyetelan khusus dari divisi motorsport mereka, Gazoo Racing (GR).

Karakter suspensinya menjadi salah satu pembeda dibandingkan Fortuner tipe standar.

Ketika melewati permukaan jalan yang tidak rata maupun polisi tidur, peredaman guncangan terasa lebih nyaman tanpa mengorbankan kestabilan kendaraan.

Kemampuan pengendalian juga menjadi perhatian. Saat melewati tikungan, mobil diklaim mampu mempertahankan kestabilan bodi dengan baik sehingga gejala limbung dapat diminimalkan.

Karakter tersebut membuat Fortuner GR Tetradrive memiliki sensasi berkendara yang berbeda dibandingkan sejumlah varian lainnya.

Mengapa Suspensi Fortuner GR Tidak Bisa Disamakan dengan Tipe Standar?

Keunggulan kaki-kaki Fortuner GR Tetradrive kerap memunculkan pertanyaan bagi pemilik Fortuner tipe G maupun VRZ 4x2 yang ingin meningkatkan kenyamanan kendaraannya.

Salah satu hal yang menarik, mengganti komponen shockbreaker standar dengan komponen milik varian GR ternyata belum tentu menghasilkan karakter berkendara yang sama.

Meski detail teknisnya tidak dijelaskan secara terperinci dalam materi penjualan pabrikan, perbedaan tersebut diduga tidak hanya berkaitan dengan sistem peredam kejut.

Ada kemungkinan faktor konstruksi kendaraan, termasuk penguatan sasis atau chassis reinforcement, serta distribusi bobot antara model 4x4 dan 4x2 turut memengaruhi karakter pengendaliannya.

Kombinasi berbagai komponen tersebut dapat menjadi alasan mengapa kenyamanan dan kestabilan Fortuner GR Tetradrive terasa berbeda dibandingkan varian di bawahnya.

Interior Fortuner GR 2023 Dilengkapi Head Unit Android dan Kamera 360 Derajat

Beralih ke bagian kabin, Toyota Fortuner GR Tetradrive 2023 ini masih memperlihatkan kondisi interior yang terawat.

Setir kemudi disebut masih terasa solid dan nyaman ketika digenggam. Kondisinya memberikan kesan kendaraan yang belum banyak digunakan, sejalan dengan catatan odometer yang baru mencapai sekitar 9.000 kilometer.

Untuk kebutuhan hiburan, pemilik sebelumnya juga telah melakukan pembaruan pada sektor multimedia dengan memasang head unit Android generasi terbaru berspesifikasi tinggi.

Perangkat tersebut mendukung berbagai fitur hiburan, mulai dari pemutaran video YouTube, konektivitas dengan ponsel pintar, hingga tampilan kamera 360 derajat.

Kualitas visual kamera tersebut diklaim jernih dan mampu membantu pengemudi ketika memantau kondisi di sekitar kendaraan.

Keuntungan lainnya, Toyota Fortuner bekas berpelat B ini masih memiliki masa berlaku pajak yang cukup panjang, yakni hingga pertengahan 2027.

Toyota Fortuner GR Tetradrive 2023 Berpeluang Jadi Future Classic

Dengan kondisi kilometer rendah, sistem suspensi khusus Gazoo Racing, serta kelengkapan interior yang sudah diperbarui, Fortuner GR Tetradrive keluaran 2023 ini memiliki daya tarik tersendiri di pasar mobil bekas.

Kombinasi spesifikasi dan kondisinya membuat SUV tersebut berpotensi menjadi salah satu kendaraan incaran kolektor atau penggemar Fortuner di masa mendatang.

Fenomena kenaikan harga mobil bekas dengan kondisi istimewa sebelumnya juga pernah terlihat pada Toyota Fortuner VNT Diesel keluaran 2015.

Unit dengan jarak tempuh rendah dan kondisi terawat bahkan dapat memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan kendaraan sejenis.

Adapun Toyota Fortuner GR Tetradrive 2023 yang diulas dalam kanal YouTube Benz Spencer Hoky tersebut ditawarkan dengan harga di bawah Rp600 juta.

Bagi masyarakat Bogor yang tengah mencari SUV diesel bekas dengan penggerak 4x4, kilometer rendah, dan spesifikasi premium, unit ini bisa menjadi salah satu pilihan menarik untuk dipertimbangkan.

Meski demikian, calon pembeli tetap disarankan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi mesin, transmisi, kaki-kaki, riwayat servis, serta keaslian dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi.