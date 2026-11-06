Cuma Ada 1.000 Unit di Dunia, BMW M 1000 RS Usung Mesin Superbike M 1000 RR

RADAR BOGOR – BMW Motorrad kembali menarik perhatian pecinta motor berperforma tinggi dengan memperkenalkan hyper naked terbaru, BMW M 1000 RS, pada 3 November 2026.

Mengusung DNA superbike BMW M 1000 RR, motor ini menawarkan tenaga buas hingga 218 hp dengan teknologi dan komponen premium.

BMW M 1000 RS menjadi upaya pabrikan asal Jerman tersebut menghadirkan sensasi performa motor balap ke dalam segmen naked bike.

Advertisement Meski tampil tanpa fairing penuh seperti superbike, model ini tetap dibekali berbagai teknologi canggih untuk menunjang kecepatan dan pengendalian.

Tidak hanya mengandalkan performa, BMW juga memberikan sentuhan eksklusivitas melalui pembatasan jumlah produksi. M 1000 RS hanya akan dibuat sebanyak 1.000 unit untuk pasar global.

Motor ini dijadwalkan mulai tersedia melalui jaringan dealer BMW Motorrad pada Maret 2027.

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Mesin 999 Cc BMW M 1000 RS Menghasilkan Tenaga 218 HP

Dikutip dari kanal YouTube @bmwmotorrad, BMW M 1000 RS menggunakan mesin empat silinder segaris berkapasitas 999 cc yang dikembangkan dari basis mesin superbike BMW M 1000 RR.

Jantung pacu tersebut mampu memuntahkan tenaga maksimum hingga 218 hp pada putaran 14.500 rpm. Adapun torsi puncaknya mencapai 113 Nm pada 11.000 rpm.

Untuk mengoptimalkan kinerja mesin, BMW menyematkan teknologi BMW ShiftCam.

Sistem ini memungkinkan pengaturan karakter kerja katup masuk menyesuaikan kebutuhan putaran mesin sehingga performa dapat dimaksimalkan pada berbagai kondisi berkendara.