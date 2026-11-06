10 Kesalahan Saat Mencuci Mobil di Rumah yang Bisa Bikin Cat Baret dan Kusam, Jangan Diulangi!

RADAR BOGOR – Menjaga tampilan mobil agar tetap bersih dan mengilap tidak selalu harus dilakukan di tempat pencucian kendaraan.

Pemilik mobil bisa merawat eksterior kendaraannya sendiri di rumah, asalkan memahami teknik mencuci yang benar.

Sayangnya, masih banyak kebiasaan yang dianggap sepele justru berpotensi merusak permukaan cat mobil.

Advertisement Mulai dari penggunaan sabun yang tidak sesuai, pemilihan kain lap, hingga cara mengeringkan kendaraan yang keliru bisa memicu munculnya baret halus dan noda membandel.

Mengacu pada panduan perawatan kendaraan dari kanal YouTube Bro Zacky, terdapat 10 kesalahan yang kerap dilakukan pemilik mobil ketika mencuci kendaraan sendiri. Berikut penjelasan sekaligus cara menghindarinya.

1. Menggunakan Sabun Cuci Piring untuk Membersihkan Mobil

Advertisement Salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan adalah memakai sabun cuci piring atau deterjen rumah tangga sebagai pengganti sampo mobil.

Padahal, produk pembersih rumah tangga memiliki kandungan bahan kimia yang belum tentu sesuai untuk permukaan cat kendaraan.

Penggunaan secara berulang berisiko menghilangkan lapisan pelindung wax sehingga kilap cat berkurang.

Untuk menghindari masalah tersebut, gunakan sampo khusus mobil yang memiliki tingkat pH sesuai dan aman bagi lapisan cat kendaraan.

2. Mencuci Mobil Saat Matahari Sedang Terik

Memilih waktu mencuci mobil juga perlu diperhatikan. Membersihkan kendaraan ketika matahari bersinar terik dapat membuat air dan busa sabun mengering terlalu cepat sebelum sempat dibilas.