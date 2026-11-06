Honda Supra 100 Bergetar Saat Digas? Jangan Langsung Bongkar Mesin, Cek Bagian Ini

RADAR BOGOR – Getaran yang terasa semakin kuat saat sepeda motor digas tidak selalu menandakan kerusakan serius pada bagian dalam mesin.

Pada motor bebek seperti Honda Supra 100, masalah tersebut bisa muncul akibat komponen pengikat mesin yang mulai kendur atau dudukan yang mengalami keausan.

Gejalanya dapat dirasakan melalui stang kemudi, pijakan kaki, hingga bodi motor. Ketika putaran gas meningkat, getaran biasanya terasa semakin mengganggu sehingga kenyamanan berkendara ikut berkurang.

Advertisement Sebagian pemilik motor mungkin langsung mencurigai kerusakan pada kruk as atau komponen stang seher.

Namun, sumber masalah sebetulnya bisa berasal dari bagian luar mesin yang terhubung langsung dengan rangka.

Salah satu komponen yang perlu diperiksa adalah baut gantungan mesin. Jika baut atau mur pengikatnya kendur, posisi mesin tidak lagi tertahan secara optimal pada rangka. Akibatnya, getaran mesin lebih mudah diteruskan ke bagian bodi motor.

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Mengutip ulasan teknis di kanal YouTube AGM Channel, pemeriksaan getaran pada Honda Supra 100 dilakukan dengan mengecek baut pengikat mesin serta poros lengan ayun belakang.

Kedua bagian ini perlu dipastikan dalam kondisi baik agar kestabilan motor tetap terjaga.

Berikut sejumlah penyebab getaran berlebihan pada motor bebek serta langkah untuk mengatasinya.

1. Kenali Dua Sumber Penyebab Getaran pada Motor

Getaran berlebihan pada sepeda motor secara umum dapat disebabkan oleh dua kelompok masalah, yakni kerusakan komponen internal mesin dan kelonggaran pada bagian luar yang terhubung dengan rangka.