Pedal Persneling Motor Bebek Slek Jangan Langsung Dilas, Ini Dampak Buruknya

RADAR BOGOR – Mengelas pedal persneling langsung ke poros pemindah gigi mungkin terlihat sebagai solusi praktis ketika gerigi penguncinya sudah aus atau slek.

Namun, perbaikan dengan cara tersebut justru bisa menimbulkan persoalan baru, terutama ketika pemilik motor harus membongkar komponen untuk melakukan servis.

Kondisi ini masih kerap dijumpai pada motor bebek lawas, seperti Honda Supra, Astrea Grand, dan Legenda.

Advertisement Padahal, pedal persneling dirancang agar bisa dilepas dari porosnya melalui baut pengikat.

Dengan begitu, komponen di sekitar mekanisme transmisi tetap mudah diperiksa maupun diganti jika mengalami kerusakan.

Salah satu kendala yang bisa muncul adalah kebocoran oli akibat sil pada as persneling yang sudah rusak.

Apabila pedal terlanjur dilas mati, pelepasan poros menjadi lebih rumit karena sambungan las harus dipotong terlebih dahulu sebelum proses pembongkaran dilakukan.

Dikutip dari tutorial perbaikan di kanal YouTube RoZa Chnl, terdapat tahapan untuk melepas as persneling Honda Supra yang sudah terlanjur dilas permanen sekaligus menggantinya dengan komponen baru.

Proses perbaikan tersebut mencakup pemotongan sambungan las, pembongkaran mekanisme pemindah gigi, penggantian sil oli, hingga pemasangan kembali poros persneling beserta komponen pendukungnya.

Berikut sejumlah risiko dan cara memperbaiki pedal persneling yang sudah dilas langsung ke poros.