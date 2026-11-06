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Otomotif

Skuter Adventure Aprilia SR GT 125 dan 200 Makin Canggih, Ada USB-C dan Bagasi Lebih Besar

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Penulis: Yosep Awaludin
Aprilia SR GT 125 dan SR GT 200 model 2027 mendapat sejumlah pembaruan menarik!. (Foto: Google)
Aprilia SR GT 125 dan SR GT 200 model 2027 mendapat sejumlah pembaruan menarik!. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR – Skuter bergaya petualang Aprilia SR GT 125 dan SR GT 200 mendapatkan sejumlah pembaruan untuk menyambut model 2027.

Penyegaran yang diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia, tersebut lebih menitikberatkan pada peningkatan teknologi, kenyamanan, dan kepraktisan untuk menunjang mobilitas harian.

Salah satu perubahan paling mencolok terlihat pada sektor kokpit. Aprilia kini membekali kedua model dengan panel instrumen digital TFT berwarna berukuran 5 inci yang menawarkan tampilan lebih modern.

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Tak hanya itu, kapasitas bagasi di bawah jok juga diperbesar sehingga dapat digunakan untuk menyimpan satu helm full-face.

Pembaruan tersebut membuat SR GT semakin praktis bagi pengendara yang membutuhkan skuter berkarakter adventure untuk aktivitas sehari-hari.

Dikutip dari kanal YouTube @ScChannelBG, sejumlah penyegaran tersebut tetap mempertahankan identitas Aprilia SR GT sebagai skuter dengan tampilan petualang yang dirancang untuk penggunaan di berbagai kondisi jalan.

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Panel TFT 5 Inci Dilengkapi Konektivitas Smartphone

Pembaruan utama pada Aprilia SR GT 125 dan 200 model 2027 hadir melalui penggunaan panel instrumen TFT berwarna berukuran 5 inci.

Layar digital ini menyajikan informasi berkendara dengan tampilan yang lebih modern dan mudah dipantau.

Pengendara juga bisa menghubungkan smartphone melalui sistem Aprilia MIA yang disediakan sebagai aksesori tambahan.

Konektivitas tersebut memungkinkan penggunaan fitur navigasi dengan petunjuk berbentuk simbol atau pictogram yang ditampilkan pada panel instrumen.

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Editor : Yosep Awaludin
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