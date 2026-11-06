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Otomotif

Honda Super One Rp380 Jutaan Punya Mode Boost 90 HP, Sensasinya Seperti Mobil Sport

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Penulis: Yosep Awaludin
Kolase ini memperlihatkan detail eksterior Honda Super One dari tiga sudut pandang yang berbeda. (Foto: YouTube / @Om Mobi)
Kolase ini memperlihatkan detail eksterior Honda Super One dari tiga sudut pandang yang berbeda. (Foto: YouTube / @Om Mobi)

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RADAR BOGOR – Mobil listrik tak selalu harus tampil futuristis. Honda Super One justru menawarkan perpaduan gaya retro, dimensi kompak, dan teknologi elektrifikasi yang dikemas dengan karakter berkendara khas mobil sport.

Honda Super One, kendaraan listrik mungil asal Jepang ini menarik perhatian berkat sejumlah fitur unik yang ditawarkan. 

Dengan harga di kisaran Rp380 jutaan, Honda Super One tidak hanya mengandalkan desain klasik, tetapi juga dibekali teknologi canggih, sistem audio premium, hingga mode berkendara yang mampu meningkatkan tenaga menjadi sekitar 90 horsepower (HP).

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Dalam ulasan yang ditayangkan melalui kanal YouTube Om Mobi, mobil listrik tersebut diperlihatkan memiliki karakter berbeda dibandingkan kendaraan listrik perkotaan pada umumnya.

Honda mencoba menghadirkan pengalaman berkendara yang tetap menyenangkan melalui kombinasi teknologi modern dan sensasi khas mobil konvensional.

Desain Retro Honda Super One, Mungil tetapi Tetap Proporsional

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Dari sisi eksterior, Honda Super One tampil dengan nuansa retro yang kuat. Hal itu terlihat dari desain lampu utama berbentuk bulat serta bodi mengotak dengan dimensi kompak.

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Meski sekilas tampak mungil, ukuran mobil ini sedikit lebih besar dibandingkan batas dimensi kendaraan kategori K-Car di Jepang.

Perbedaan tersebut memberikan keuntungan berupa ruang kabin dan kapasitas bagasi yang lebih lapang.

Menariknya, konsep ramah lingkungan pada Honda Super One tidak hanya diterapkan melalui penggunaan motor listrik tanpa emisi gas buang. Honda juga memanfaatkan material daur ulang untuk sejumlah bagian kendaraan.

Material tersebut digunakan pada beberapa komponen, termasuk detail gril depan dan panel dasbor. Bahan bakunya berasal dari bumper mobil-mobil Honda lawas yang didaur ulang.

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Editor : Yosep Awaludin
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