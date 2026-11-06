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Otomotif

Jangan Asal Ganti Oli Mesin Sendiri! Ini 3 Kesalahan yang Bisa Merusak Komponen Mobil

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Penulis: Yosep Awaludin
Proses pengurasan oli kotor dari bak penampungan bawah, penakaran cairan pelumas baru yang presisi, serta pemeriksaan batas volume pada dipstick saat penggantian oli mesin. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Proses pengurasan oli kotor dari bak penampungan bawah, penakaran cairan pelumas baru yang presisi, serta pemeriksaan batas volume pada dipstick saat penggantian oli mesin. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

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RADAR BOGOR – Mengganti oli mesin sendiri di rumah memang bisa menjadi alternatif praktis bagi pemilik mobil yang ingin melakukan perawatan tanpa harus datang ke bengkel.

Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar proses penggantian oli mesin tidak justru menimbulkan masalah pada mesin.

Meski terlihat mudah, penggantian oli mesin membutuhkan prosedur yang tepat. Kesalahan saat menguras maupun mengisi pelumas dapat berdampak terhadap kinerja mesin dan bahkan berpotensi merusak sejumlah komponen.

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Berdasarkan panduan teknis otomotif yang dibahas kanal YouTube Fitra Eri bersama sejumlah ahli pelumas, terdapat beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari ketika melakukan penggantian oli secara mandiri.

Berikut tiga kesalahan yang perlu diperhatikan agar perawatan mesin di rumah tetap aman.

1. Menggunakan Kompresor untuk Mempercepat Pengurasan Oli

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Salah satu kebiasaan yang masih dilakukan sebagian pemilik kendaraan adalah menyemprotkan udara bertekanan dari kompresor melalui lubang pengisian oli. Tujuannya agar sisa pelumas lama di dalam mesin lebih cepat keluar.

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Namun, cara tersebut tidak disarankan. Tekanan udara dari kompresor berisiko membawa uap air masuk ke dalam komponen mesin.

Padahal, air dapat memicu korosi pada sejumlah komponen logam di dalam mesin.

Karena itu, pengurasan oli sebaiknya dilakukan secara alami dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Biarkan pelumas lama mengalir keluar melalui lubang pembuangan hingga proses pengurasan selesai.

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Editor : Yosep Awaludin
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