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Otomotif

Suzuki GSX-10R Punya Winglet Agresif dan Tenaga 152 HP, Ini Fitur Canggihnya

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Penulis: Yosep Awaludin
Sportbike ini diperkenalkan dengan mesin empat silinder 999 cc dan tenaga yang diklaim mencapai 152 HP. (Foto: Google)
Sportbike ini diperkenalkan dengan mesin empat silinder 999 cc dan tenaga yang diklaim mencapai 152 HP. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR – Suzuki memperkenalkan motor sport terbaru di kelas liter melalui kehadiran GSX-10R dalam pameran EICMA 2026.

Mengusung mesin empat silinder berkapasitas 999 cc, sportbike asal Hamamatsu, Jepang, ini diklaim mampu menghasilkan tenaga hingga 152 horsepower (HP).

Suzuki GSX-10R hadir dengan pendekatan berbeda dibandingkan keluarga GSX-R yang dikenal memiliki orientasi kuat terhadap performa di lintasan balap. 

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Model terbaru Suzuki ini dikembangkan untuk menawarkan tenaga besar dan karakter sporty, tetapi tetap mempertimbangkan kenyamanan serta kebutuhan berkendara di jalan raya.

Dikutip dari kanal YouTube @gravelandroad, Suzuki juga memberikan sejumlah pembaruan pada tampilan dan teknologi elektronik.

Salah satu bagian yang langsung mencuri perhatian adalah kehadiran winglet pada fairing depan yang membuat desain motor terlihat semakin agresif.

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Mesin 999 cc Empat Silinder Menghasilkan Tenaga 152 HP

Sektor dapur pacu menjadi salah satu daya tarik utama Suzuki GSX-10R. Motor ini mengandalkan mesin empat silinder segaris berkapasitas 999 cc yang dikembangkan dari basis mesin GSX-S1000.

Mesin tersebut diklaim mampu memuntahkan tenaga maksimal sebesar 152 HP. Sementara itu, torsi puncaknya mencapai 106 Nm.

Kombinasi kapasitas mesin besar dan konfigurasi empat silinder diharapkan mampu memberikan respons tenaga yang kuat.

Karakter tersebut dibutuhkan ketika motor digunakan untuk perjalanan di jalan raya maupun saat pengendara membutuhkan akselerasi lebih agresif.

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Editor : Yosep Awaludin
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