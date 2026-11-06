Oli Mesin Honda Brio yang Tepat untuk Harian, 0W-20 atau 5W-30? Ini Penjelasannya

RADAR BOGOR – Memilih oli mesin yang tepat menjadi salah satu hal penting bagi pemilik Honda Brio agar performa kendaraan tetap terjaga.

Selain memperhatikan merek pelumas, tingkat kekentalan atau viskositas juga perlu disesuaikan dengan karakteristik mesin, rekomendasi pabrikan, serta kondisi penggunaan kendaraan sehari-hari.

Seiring perkembangan teknologi mesin i-VTEC Honda, spesifikasi oli yang direkomendasikan mengalami perubahan.

Advertisement Jika pada generasi awal mesin menggunakan pelumas dengan tingkat kekentalan lebih tinggi, kini Honda Brio banyak mengandalkan oli yang lebih encer, seperti 0W-20.

Namun, apakah oli 0W-20 selalu menjadi pilihan terbaik untuk penggunaan di Indonesia?

Berdasarkan pembahasan teknis dari kanal YouTube Dokter Mobil Indonesia, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan jenis oli mesin Honda Brio.

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1. Standar Kekentalan Oli Honda Berubah Seiring Perkembangan Mesin

Rekomendasi viskositas oli mesin Honda mengalami penyesuaian seiring perkembangan teknologi dan penyempurnaan konstruksi mesin.

Pada awal kemunculan lini mesin tersebut, pabrikan merekomendasikan penggunaan oli dengan tingkat kekentalan 10W-40.

Seiring waktu, spesifikasi pelumas kemudian beralih ke 5W-30 hingga semakin banyak menggunakan oli encer dengan standar 0W-20.

Perubahan ini bukan tanpa alasan. Oli yang lebih encer memungkinkan pompa oli dan komponen mesin bekerja dengan beban lebih ringan.