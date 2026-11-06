Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Oli Mesin Honda Brio yang Tepat untuk Harian, 0W-20 atau 5W-30? Ini Penjelasannya

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Mekanik melakukan pengecekan level pelumas pada stik oli enjin, proses pengisian oli mesin baru yang sesuai spesifikasi, serta inspeksi ruang bakar mobil Honda Brio di bengkel spesialis. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)
Mekanik melakukan pengecekan level pelumas pada stik oli enjin, proses pengisian oli mesin baru yang sesuai spesifikasi, serta inspeksi ruang bakar mobil Honda Brio di bengkel spesialis. (Foto: Ilustrasi Gemini AI)

Advertisement

RADAR BOGOR – Memilih oli mesin yang tepat menjadi salah satu hal penting bagi pemilik Honda Brio agar performa kendaraan tetap terjaga.

Selain memperhatikan merek pelumas, tingkat kekentalan atau viskositas juga perlu disesuaikan dengan karakteristik mesin, rekomendasi pabrikan, serta kondisi penggunaan kendaraan sehari-hari.

Seiring perkembangan teknologi mesin i-VTEC Honda, spesifikasi oli yang direkomendasikan mengalami perubahan.

Advertisement

Jika pada generasi awal mesin menggunakan pelumas dengan tingkat kekentalan lebih tinggi, kini Honda Brio banyak mengandalkan oli yang lebih encer, seperti 0W-20.

Namun, apakah oli 0W-20 selalu menjadi pilihan terbaik untuk penggunaan di Indonesia?

Berdasarkan pembahasan teknis dari kanal YouTube Dokter Mobil Indonesia, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan jenis oli mesin Honda Brio.

Advertisement

Baca Juga: 5 Strategi Mengendalikan Otak agar Tak Dikuasai Ponsel

1. Standar Kekentalan Oli Honda Berubah Seiring Perkembangan Mesin

Rekomendasi viskositas oli mesin Honda mengalami penyesuaian seiring perkembangan teknologi dan penyempurnaan konstruksi mesin.

Pada awal kemunculan lini mesin tersebut, pabrikan merekomendasikan penggunaan oli dengan tingkat kekentalan 10W-40.

Seiring waktu, spesifikasi pelumas kemudian beralih ke 5W-30 hingga semakin banyak menggunakan oli encer dengan standar 0W-20.

Perubahan ini bukan tanpa alasan. Oli yang lebih encer memungkinkan pompa oli dan komponen mesin bekerja dengan beban lebih ringan.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Review Honda Brio Gen 1 Bekas: Hatchback Fun to Drive, Awet Harga

Review Honda Brio Gen 1 Bekas: Hatchback Fun to Drive, Awet Harga

Review Honda Brio generasi pertama bekas, hatchback fun to drive, irit BBM, harga bertahan. Simak mesin, fitur, dan kekurangannya.

18 Mobil Masuk Rekomendasi Family Car 2026, Ada Honda Brio hingga Xpeng X9

18 Mobil Masuk Rekomendasi Family Car 2026, Ada Honda Brio hingga Xpeng X9

FCR 2026 merilis 18 rekomendasi mobil keluarga di Indonesia, mulai dari Honda Brio Satya, Toyota Veloz Hybrid, BYD Atto 1 hingga Xpeng X9.

Honda Rilis Brio Listrik Super-One, Mobil EV Rp300 Jutaan dengan Mode Sport Virtual

Honda Rilis Brio Listrik Super-One, Mobil EV Rp300 Jutaan dengan Mode Sport Virtual

Intip daya tarik Honda Brio terbaru yang merupakan mobil listrik, mobil EV dengan harga Rp300 jutaan dengan mode sport virtual.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer