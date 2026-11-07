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Otomotif

3 Rekomendasi Motor Listrik Terbaik 2026, Harga Ada yang Sampai Rp21 Juta

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi motor listrik terbaik 2026 (YouTube Intechnolife)
Ilustrasi motor listrik terbaik 2026 (YouTube Intechnolife)

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RADAR BOGOR - Siapa di sini yang sedang mencari rekomendasi motor listrik terbaik di tahun 2026. 

Motor listrik bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk aktivitas sehari-hari, baik kerja atau hanya sekedar jalan-jalan santai. 

Oleh karena itu, kali ini akan direkomendasikan beberapa merek motor listrik terbaik di tahun 2026 yang bisa kamu beli. 

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Polytron Fox 350

Diurutan pertama ada Polytron Fox 350 yang dibanderol dengan harga mulaii dari Rp17 juta. 

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Motor listrik yang satu ini dilengkapi dengan 3000 Watt yang bisa membawa kalian sampai ke 95 km per jam.

Polytron Fox 350 bisa menemani perjalanan di area perkotaan atau jarak menengah. 

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Sunra Future 1500 Watt

Selanjutnya ada Sunra Future 1500 watt yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp21 juta. 

Motor yang satu ini memiliki desain kekinian sehingga sangat cocok dipakai oleh anak muda untuk aktivitas sehari-hari.

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : YouTube Intechnolife
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