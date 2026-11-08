Tarikan Avanza dan Xenia Mendadak Berat, Jangan Langsung Turun Mesin! Cek Komponen Ini

RADAR BOGOR – Performa mesin Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, khususnya generasi All New, bisa mengalami penurunan seiring bertambahnya usia pemakaian.

Gejalanya mulai dari tarikan mesin terasa berat, akselerasi kurang responsif, konsumsi BBM meningkat, hingga mesin tersendat atau ndut-dutan ketika pedal gas diinjak.

Selain itu, putaran mesin atau RPM terkadang naik dan turun secara tidak normal, terutama saat mobil dalam kondisi langsam.

Advertisement Kondisi tersebut kerap membuat pemilik kendaraan menduga adanya kerusakan serius pada bagian mesin.

Padahal, sejumlah gangguan tersebut bisa saja dipicu oleh komponen kecil yang sering luput dari perhatian pemilik mobil, yakni Idle Speed Control (ISC).

Berdasarkan penjelasan teknis dalam kanal YouTube Tips Otomotif Channel, komponen ini memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan putaran mesin.

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1. Mengenal Fungsi ISC pada Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia

Idle Speed Control atau ISC merupakan aktuator elektronik yang bertugas mengontrol jumlah udara yang masuk ke ruang pembakaran melalui throttle body ketika pedal gas tidak diinjak.

Dengan kata lain, ISC berperan mengatur suplai udara saat mesin berada dalam kondisi idle atau langsam.

Informasi mengenai pengaturan udara tersebut menjadi salah satu acuan bagi Electronic Control Unit (ECU) untuk menentukan kebutuhan bahan bakar agar putaran mesin tetap berada pada kondisi ideal.

Apabila komponen ini bekerja dengan baik, putaran mesin saat mobil berhenti dapat terjaga stabil. Sebaliknya, ketika ISC mengalami gangguan, kinerja mesin bisa ikut terpengaruh.