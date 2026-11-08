Bukan Sekadar Sedan Hybrid! Honda Civic RS e:HEV Punya Akselerasi 6,59 Detik dan Irit BBM

RADAR BOGOR – Honda Civic RS e:HEV menawarkan perpaduan menarik antara teknologi elektrifikasi modern dan karakter sedan sport klasik yang selama ini menjadi ciri khas Civic.

Mengusung teknologi hybrid generasi terbaru, sedan generasi kesebelas ini tidak hanya menjanjikan performa bertenaga, tetapi juga efisiensi bahan bakar yang mengesankan.

Menariknya, kehadiran Honda Civic RS e:HEV justru membawa kembali sensasi berkendara yang mengingatkan pada karakter Grand Civic era 1990-an.

Advertisement Mulai dari posisi duduk rendah, desain bodi ramping, hingga pengendalian yang responsif, semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih melibatkan pengemudi.

Dalam ulasan kanal YouTube Motomobi, Honda Civic RS e:HEV mendapat sorotan karena mampu menghadirkan perpaduan antara kecanggihan teknologi masa kini dan kenikmatan mengemudi khas sedan lawas.

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Honda melakukan perubahan signifikan pada tampilan Civic RS e:HEV dibandingkan generasi sebelumnya.

Jika model terdahulu memiliki bentuk bodi yang cenderung besar dan menggembung, generasi kesebelas ini justru mengedepankan desain lebih rendah, memanjang, ramping, serta aerodinamis.

Bagian depan tampil semakin agresif melalui penggunaan lampu utama LED dengan desain sipit dan tajam.

Sementara itu, garis bodi yang memanjang memberikan kesan elegan sekaligus sporty.

Proporsi kendaraan yang rendah juga membuat tampilannya terlihat lebih eksotis. Karakter desain tersebut sekaligus mendukung aerodinamika kendaraan dan memberikan kesan sedan dengan bobot yang ringan ketika diajak bermanuver.