Benelli Tornado Naked Twin 700 Punya Cruise Control, Suspensi Marzocchi dan Mesin 698 cc

RADAR BOGOR – Pameran otomotif EICMA 2026 menjadi panggung bagi Benelli untuk memperkenalkan sejumlah motor terbaru dengan teknologi dan karakter berbeda.

Pabrikan asal Italia ini membawa tiga model andalan yang terdiri dari Tornado Naked Twin 700, Tornado Naked Tre 903 Concept, serta motor adventure TRK 602 X dalam versi produksi final.

Dari ketiga model tersebut, Benelli Tornado Naked Twin 700 menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian.

Advertisement Motor berjenis naked bike ini hadir dengan mesin dua silinder berkapasitas 698 cc yang dipadukan dengan sejumlah fitur modern untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus pengalaman berkendara.

Kehadiran ketiga motor tersebut juga memperlihatkan keseriusan Benelli dalam memperluas jajaran produknya, mulai dari segmen naked bike kelas menengah hingga motor adventure bermesin besar.

Benelli Tornado Naked Twin 700 Mengandalkan Mesin 698 cc

Advertisement Dikutip dari kanal YouTube @tuningblogeu, Benelli Tornado Naked Twin 700 mengusung mesin dua silinder berkapasitas 698 cc.

Spesifikasi tersebut menjadikannya salah satu pilihan di kelas naked bike menengah dengan kombinasi kemampuan performa dan kepraktisan untuk penggunaan sehari-hari.

Tidak hanya mengandalkan kapasitas mesin, Benelli juga menyematkan teknologi quickshifter dua arah.

Fitur ini memungkinkan pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas maupun ke bawah tanpa perlu menarik tuas kopling secara manual, selama kondisi pengoperasian mendukung.

Kelengkapan lainnya adalah cruise control. Teknologi tersebut berfungsi mempertahankan kecepatan kendaraan secara otomatis sehingga pengendara tidak harus terus-menerus memutar tuas gas ketika menempuh perjalanan jauh.