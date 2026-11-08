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Otomotif

Motor Bebek Loyo saat Nanjakan? Jangan Langsung Ganti Kampas Kopling, Coba Cara Ini

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi proses pengamplasan dan pengeboran pada komponen kopling motor bebek. (Foto: Youtube: @AGMChannelNew)
Ilustrasi proses pengamplasan dan pengeboran pada komponen kopling motor bebek. (Foto: Youtube: @AGMChannelNew)

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RADAR BOGOR – Sepeda motor bebek dengan transmisi manual yang kehilangan tenaga ketika melewati tanjakan perlu mendapat perhatian.

Salah satu penyebab yang patut dicurigai adalah kopling selip, yakni kondisi ketika putaran mesin meningkat tetapi tenaga tidak tersalurkan secara maksimal ke roda belakang.

Masalah ini biasanya ditandai dengan suara mesin yang meraung, sementara kecepatan motor bebek justru sulit bertambah. 

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Bahkan, pada beberapa kondisi, kick starter terasa lebih ringan atau seperti ngelos ketika diinjak.

Gejala tersebut bisa dialami berbagai motor bebek manual, termasuk Yamaha Jupiter MX.

Banyak pemilik kendaraan langsung menduga kampas kopling sudah aus, habis, atau terbakar sehingga perlu diganti.

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Padahal, sumber masalahnya tidak selalu berasal dari kampas kopling. Permukaan plat gesek baja yang terlalu licin akibat panas dan gesekan juga bisa menyebabkan daya cengkeram berkurang. Kondisi ini dikenal dengan istilah glazing.

Selain itu, keausan pada dinding penekan atau bagian kaki empat rumah kopling juga berpotensi membuat tekanan kampas tidak lagi optimal.

Cara mengatasi masalah tersebut tanpa harus langsung mengganti seluruh rangkaian kopling diperlihatkan melalui kanal YouTube otomotif AGM Channel.

Dalam tutorialnya, mekanik menunjukkan teknik mengembalikan tekstur plat gesek sekaligus menambahkan plat baja untuk mengatasi keausan pada dudukan kopling.

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Editor : Yosep Awaludin
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