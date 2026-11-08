Porsche Cayman 2011 Bekas Diburu Kolektor, Mesin 2.900 cc NA dan Kondisi Masih Original

RADAR BOGOR – Mobil sport Eropa dengan kondisi orisinal dan riwayat perawatan jelas semakin menarik perhatian para pemburu kendaraan hobi di pasar mobil bekas Indonesia.

Salah satu unit yang kini menjadi sorotan adalah Porsche Cayman generasi 987 produksi 2011 yang memiliki kondisi terawat dengan jarak tempuh relatif rendah.

Porsche Cayman, mobil sport dua pintu asal Jerman tersebut diperkenalkan melalui ulasan kanal YouTube Benz Spencer Hoky.

Advertisement Daya tariknya bukan hanya terletak pada desain dan performa khas Porsche, tetapi juga penggunaan mesin Naturally Aspirated (NA) yang menjadi salah satu karakter menarik bagi para penggemar mobil sport konvensional.

Porsche Cayman 987 ini juga memiliki nilai lebih karena riwayat kepemilikannya terjaga sejak baru.

Kondisi bodi, interior, hingga sejumlah komponen pendukung masih dipertahankan dalam keadaan orisinal sehingga membuatnya menarik untuk diburu kolektor.

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Porsche Cayman 2011 Punya Riwayat Perawatan Istimewa

Salah satu keunggulan Porsche Cayman 987 lansiran 2011 ini adalah kondisi kendaraan yang masih terjaga dengan baik meskipun sudah berusia lebih dari satu dekade.

Berdasarkan ulasan Benz Spencer Hoky, mobil tersebut dirawat secara konsisten oleh pemilik pertamanya selama bertahun-tahun.

Perawatan yang dilakukan secara teliti membuat kondisi kendaraan tetap terjaga tanpa perubahan ekstrem yang menghilangkan karakter aslinya.

Bagian eksterior masih mempertahankan komponen bawaan pabrik. Tidak ditemukan indikasi riwayat tabrakan berat maupun perbaikan bodi mencurigakan berdasarkan pemeriksaan yang ditampilkan dalam ulasan tersebut.